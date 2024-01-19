Зачем РФ стянула под Бахмут 80 тыс. военных и куда планирует удары — объяснили эксперты

РФ сконцентрировала в районе Бахмута Донецкой области около 80 тыс. военных, однако эксперты считают, что вряд ли оккупанты бросят всю эту группировку на Часов Яр, который украинские военные называют следующей целью врага.

Атаки на Славянск и Краматорск

По мнению военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, такие маневры с переброской личного состава могут свидетельствовать о подготовке будущих атак на Славянск и Краматорск, причем сразу с трех направлений — Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ.

— Сложно сказать, хватит ли ему ресурсов, но за последние несколько суток значительно усилились авиаудары. Если он будет иметь критическое преимущество, то ситуация может измениться коренным образом. Также есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить, — объяснил он.

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Главной причиной Селезнев считает недостаток артснарядов: россияне отстреливают до 10 тыс. в сутки, а мы отвечаем лишь 2 000.

Удар по Часовому Яру

Военный эксперт Александр Мусиенко сомневается, что РФ ударит по Часовому Яру всей 80-тысячной группировкой.

— Как по мне, наибольшие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях. Даже статистика показывает, что по количеству обстрелов и боевых столкновений они в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами, — сказал он.

Россия стянула под Бахмут 80 тыс. военных

Перед этим пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что Часов Яр — ключевое направление для оккупантов.

— Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 тыс. личного состава. Сюда они перебросили силы своего “добровольческого” штурмового корпуса. Можем говорить, что они будут пытаться нас продавить, — подчеркнул военный.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 января

По данным Генштаба, за последние сутки Силы обороны на Купянском направлении отбили 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области, 15 атак — на Лиманском (в районе Тернов, Ямполовки Донецкой области) и еще — 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг дважды штурмовал наши позиции неподалеку Богдановки Донецкой области, обе атаки отбиты.

На Авдеевском направлении отражено 27 атак оккупантов в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще — 17 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 15 атак.

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