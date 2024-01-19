Навіщо РФ стягнула під Бахмут 80 тис. військових і куди планує удари – пояснили експерти

РФ сконцентрувала у районі Бахмута Донецької області близько 80 тис. військових, однак експерти вважають, що навряд чи окупанти кинуть усе це угруповання на Часів Яр, який українські військові називають наступною метою ворога.

Атаки на Слов’янськ і Краматорськ

На думку військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньов, такі маневри з перекиданням особового складу можуть свідчити про підготовку майбутніх атак на Слов’янськ і Краматорськ, причому одразу з трьох напрямків – Часів Яр, Лиман та Вугледарський виступ.

– Складно сказати, чи вистачить йому ресурсів, але за останні кілька діб значно посилилися авіаудари. Якщо він матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Також є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті під час літньої кампанії, ми змушені відходити, – пояснив він.

Зараз дивляться

Головною причиною Селезньов вважає нестачу артснарядів: росіяни відстрілюють до 10 тис. на добу, а ми відповідаємо лише 2 000.

Удар по Часовому Яру

Військовий експерт Олександр Мусієнко сумнівається, що РФ ударить по Часовому Яру всім 80-тисячним угрупованням.

– Як на мене, найбільші зусилля будуть на Авдіївському, Мар’їнському та Лимано-Куп’янському напрямах. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони в лідерах. На Бахмутському відтинку будуть атакувати, але точно не всіма силами, – сказав він.

Росія стягнула під Бахмут 80 тис. військових

Перед цим пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашников заявив, що Часів Яр – ключовий напрямок для окупантів.

– Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 тис. особового складу. Сюди вони перекинули сили свого “добровольчого” штурмового корпусу. Можемо говорити, що вони намагатимуться нас продавити, – наголосив військовий.

Ситуація на фронті станом на 19 січня

За даними Генштабу, за останню добу Сили оборони на Куп’янському напрямку відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області, 15 атак – на Лиманському (в районі Тернів, Ямполівки Донецької області) та ще – 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції неподалік Богданівки Донецької області, обидві атаки відбито.

На Авдіївському напрямку відбито 27 атак окупантів у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще – 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак.

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