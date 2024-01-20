Січень та лютий мають принести результати: Зеленський анонсував нові безпекові угоди

Україна готує нові та сильні двосторонні безпекові угоди з партнерами. Січень та лютий мають принести відповідні результати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 969 дня повномасштабної війни Росії проти України.

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Безпекові угоди для України

– Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім лідерам і державам, які готові до амбітних рішень, – заявив президент.

За його словами, Україна фактично повертає до життя та реанімує систему міжнародного права всією архітектурою безпекових гарантій.

– І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме, – переконаний президент.

Оборонна підтримка

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує подальшу роботу з ключовими партнерами щодо оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Він поінформував, що будуть нові оборонні пакети.

– Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати, порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні саме зараз, – сказав глава держави.

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