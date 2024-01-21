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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ захватила Крохмальное на Харьковщине, ВСУ отошли на более подготовленные позиции — Фитьо

ЗСУ зима, сніг на фронті
Фото: УНИАН

Село Крохмальное на Купянском направлении сейчас находится под контролем РФ, украинские военные отошли на более подготовленные рубежи.

Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Фитьо, до полномасштабного вторжения РФ в Крохмальном проживали 45 человек.

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— То есть, было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизни в безопасности, — сказал он.

Представитель командования Сухопутных войск отметил, что угроз для соседних подразделений это не представляет. По его мнению, захват населенного пункта — временное явление.

— Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отражении 100 метров, нам это не нужно. А для российских пропагандистов надо любую победу приносить как Пиррову, чтобы показать, почему только в течение января они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности стратегической группировки Хортица, — добавил Фитьо.

Крахмальное оккупировано уже второй раз. В 2022 году его освободили во время Слобожанского контрнаступления.

Ранее спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в Донецкой области российские оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку и Новомихайловку на Марьинском направлении, атакуя почти без использования военной техники.

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Война в Украине, Харьковская область
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