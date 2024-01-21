РФ захопила Крохмальне на Харківщині, ЗСУ відійшли на більш підготовлені позиції – Фітьо

Село Крохмальне на Куп’янському напрямку наразі перебуває під контролем РФ, українські військові відійшли на більш підготовлені рубежі.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в етері телемарафону Єдині новини.

За словами Фітьо, до повномасштабного вторгнення РФ у Крохмальному проживали 45 людей.

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– Тобто, було десь пʼять будинків, і ці будинки зруйнувала армія РФ. Тому ці кількасот метрів, які росіяни захопили, не мають жодного значення. Наші захисники відійшли на більш підготовлені рубежі, де їхні життя у безпеці, – сказав він.

Речник командування Сухопутних військ зазначив, що загроз для сусідніх підрозділів це не становить. На його думку, захоплення населеного пункту – тимчасове явище.

– Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як Піррову, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування Хортиця, – додав Фітьо.

Крохмальне окуповане уже вдруге. У 2022 році його звільнили під час Слобожанського контрнаступу.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що у Донецькій області російські окупанти намагаються штурмувати Авдіївку та Новомихайлівку на Мар’їнському напрямку, атакуючи майже без використання військової техніки.

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