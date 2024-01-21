Україна не потрібні іноземні солдати. Дайте сучасну зброю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський не бачить потреби у присутності іноземних солдатів в Україні, оскільки зараз зовсім інший тип війни, коли більше необхідні сучасні технології та зброя.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.

– Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов’язана з технологіями, – наголосив він.

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За його словами, для Заходу буде дешевше дати нам саме гроші та зброю.

– Росіяни воюють проти нашої енергетики, не використовуючи армію всюди, я маю на увазі, армію на всій суші. Вони використовують свої літаки та різні системи з російської території, з Білорусі, з окупованого Криму. Я гадаю, що світу буде дешевше дати нам такі системи, особливо, коли ми знаємо, що вони в них є, – додав Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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