Ради правды о прошлом: Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Об этом он заявил в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.

Глава государства подчеркнул, что мы должны делать все для соборности прав и свобод, для правды об украинцах, о нашей истории.

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— И ради этой цели сегодня я подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Зеленский отметил, что это нужно ради украинского будущего.

Президент заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину слова “я украинец” приобрели значительно большее значение — сильные украинцы могут стать едиными.

— С Днем Соборности, дорогой народ! Слава украинцам! Слава Украине!

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет мирное соглашение с Россией, если в нем оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут к стране-агрессору.

В мае 2023 года произошел конфуз — глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил Путину старинную карту XVII века, по его словам, “сделанную самими французами”. Но дело в том, что на той карте обозначена Украина, тогда как Санкт-Петербург, Сибирь и Крым не принадлежат российскому государству.

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