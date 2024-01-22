Ради правды о прошлом: Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.
Об этом он заявил в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.
Глава государства подчеркнул, что мы должны делать все для соборности прав и свобод, для правды об украинцах, о нашей истории.
— И ради этой цели сегодня я подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.
Зеленский отметил, что это нужно ради украинского будущего.
Президент заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину слова “я украинец” приобрели значительно большее значение — сильные украинцы могут стать едиными.
— С Днем Соборности, дорогой народ! Слава украинцам! Слава Украине!
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет мирное соглашение с Россией, если в нем оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут к стране-агрессору.
В мае 2023 года произошел конфуз — глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил Путину старинную карту XVII века, по его словам, “сделанную самими французами”. Но дело в том, что на той карте обозначена Украина, тогда как Санкт-Петербург, Сибирь и Крым не принадлежат российскому государству.