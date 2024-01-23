В Украине запретят все транспортные связи с РФ на 50 лет

Кабинет министров в течение десяти дней должен принять предложения в отношении санкций против России, которые предусматривают запрет на все виды транспортного сообщения между Украиной и РФ на 50 лет.

Предложения касаются наземного, воздушного и морского видов транспорта, после согласования они будут переданы на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

В соответствии с наработками, в будущем в таможенную зону Украины не сможет въезжать железнодорожный транспорт, если его приняли на учет ж/д станции России.

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Автомобили, автобусы, грузовики тоже не смогут пересекать нашу границу в случае регистрации на территории государства-агрессора.

Самолетам и другим воздушным судам, владельцы или конечные бенефициары которых являются россиянами, могут запретить прямое воздушное сообщение с Украиной, а также использование ее воздушного пути.

Напомним, 19 января Кабинет министров поддержал решение о выделении 17,5 млрд грн на обороноспособность Украины.

Это рекордная сумма, направленная на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений; соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Источник : Кабмин

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