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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от агрессии РФ — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки не обладают никакими достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения, предоставленного Украине.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-заседания 19-й встречи контактной группы в формате Рамштайн.

— Соединенные Штаты продолжают упорно работать над мониторингом и отчетностью за американскую помощь в сфере безопасности, предоставленную Украине. Мы не видели никаких достоверных доказательств нецелевого использования или незаконного перенаправления американского оборудования, предоставленного Украине, — сказал глава Пентагона.

Остин добавил, что США видят, что Украина использует возможности, которые были ей предоставлены, чтобы защитить себя от российской агрессии.

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Он также отметил, что союзники должны продолжать сосредотачиваться как на непосредственных потребностях Украины на поле боя, так и на долгосрочной помощи по поддержке и модернизации украинских Сил обороны.

— Поддержка Украины в ее борьбе против тирании делает все наши страны безопаснее. Суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности, — подчеркнул Остин.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания заявил, что для прорыва Украине нужны инновации и значительный технологический прогресс в сотрудничестве со странами-партнерами.

Во вступительном слове он поблагодарил все страны, которые поддерживают украинские Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Рамштайн, США
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