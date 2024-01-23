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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Заседание Рамштайн-18: Умеров назвал критически важные составляющие для успеха Украины

Рустем Умєров
Фото: Минобороны

Для прорыва Украине нужны инновации и значительный технологический прогресс в сотрудничестве со странами-партнерами.

Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров во время заседания 18-го по счету Рамштайн, которое состоялось в онлайн-формате 23 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Во вступительном слове Рустем Умеров поблагодарил все страны, которые поддерживают украинские Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.

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Он сообщил, что сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.

В свою очередь в Министерстве обороны готовы соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

— Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня Министерства обороны, — заявил Умеров.

Отмечается, что онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн со стороны украинской делегации представляли:

  • министр обороны Украины Рустем Умеров;
  • первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк;
  • главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный;
  • начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала;
  • начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов;
  • заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец;
  • заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

Напомним, перед этим со вступительным словом во время открытия Рамштайна выступил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, который призвал страны-партнеры поддерживать Украину наземными системами противовоздушной обороны.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Міноборони, Міноборони України, Рамштайн, Рустем Умєров
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