Заседание Рамштайн-18: Умеров назвал критически важные составляющие для успеха Украины

Для прорыва Украине нужны инновации и значительный технологический прогресс в сотрудничестве со странами-партнерами.

Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров во время заседания 18-го по счету Рамштайн, которое состоялось в онлайн-формате 23 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Во вступительном слове Рустем Умеров поблагодарил все страны, которые поддерживают украинские Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.

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Он сообщил, что сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.

В свою очередь в Министерстве обороны готовы соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

— Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня Министерства обороны, — заявил Умеров.

Отмечается, что онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн со стороны украинской делегации представляли:

министр обороны Украины Рустем Умеров;

первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк;

главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный;

начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала;

начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов;

заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец;

заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

Напомним, перед этим со вступительным словом во время открытия Рамштайна выступил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, который призвал страны-партнеры поддерживать Украину наземными системами противовоздушной обороны.

Источник : Минобороны

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