Заседание Рамштайн-18: Умеров назвал критически важные составляющие для успеха Украины
Для прорыва Украине нужны инновации и значительный технологический прогресс в сотрудничестве со странами-партнерами.
Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров во время заседания 18-го по счету Рамштайн, которое состоялось в онлайн-формате 23 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Во вступительном слове Рустем Умеров поблагодарил все страны, которые поддерживают украинские Силы обороны, в частности, в развитии коалиций возможностей.
Он сообщил, что сейчас критически необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.
В свою очередь в Министерстве обороны готовы соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.
— Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут иметь центральную роль в повестке дня Министерства обороны, — заявил Умеров.
Отмечается, что онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн со стороны украинской делегации представляли:
- министр обороны Украины Рустем Умеров;
- первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк;
- главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный;
- начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала;
- начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов;
- заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец;
- заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.
Напомним, перед этим со вступительным словом во время открытия Рамштайна выступил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, который призвал страны-партнеры поддерживать Украину наземными системами противовоздушной обороны.