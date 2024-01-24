РФ хочет прорвать украинскую оборону, против вражеских ДРГ создали контрдиверсионные резервы — Наев

Против российских диверсионно-разведывательных групп в Украине работают контрдиверсионные резервы.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, враг неустанно пытается прорвать украинскую оборону, привлекая все виды вооружения. Это не только обстрелы ракетами, но и попытки пересечения государственной границы ДРГ.

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— Именно поэтому были созданы контрдиверсионные резервы, которые при необходимости в течение считанных минут должны прибыть в район обнаружения противника для его дальнейшей ликвидации, — говорится в сообщении.

Наев проверил подготовку военных, уровень их обученности, а также организации боевой службы.

— Все воины работают круглосуточно, являются профессионалами военного дела, — добавил командующий.

Ранее СБУ провела учения с Силами обороны на случай прорыва диверсантов с севера.

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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