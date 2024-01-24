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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ хоче прорвати українську оборону, проти ворожих ДРГ створили контрдиверсійні резерви – Наєв

воїни ЗСУ

Проти російських диверсійно-розвідувальних груп в Україні працюють контрдиверсійні резерви.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, ворог невпинно намагається прорвати українську оборону, залучаючи всі види озброєння. Це не лише обстріли ракетами, а й спроби перетину державного кордону ДРГ.

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– Саме тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації, – йдеться у повідомленні.

Наєв перевірив підготовку військових, рівень їхньої навченості, а також організації бойової служби.

– Всі воїни працюють цілодобово, є професіоналами військової справи, – додав командувач.

Раніше СБУ провела навчання із Силами оборони на випадок прориву диверсантів з півночі.

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Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Війна в Україні, Сергій Наєв
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