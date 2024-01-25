Коли суд ООН у Гаазі винесе рішення по суті позову України проти РФ – дата

Сьогодні, 25 січня, Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй (ООН) назвав дату винесення рішення по суті за позовом України проти РФ у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляється на сторінці суду ООН у Twitter (X).

В оголошенні вказується, що суд у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) винесе своє рішення по суті в середу, 31 січня, о 15:00 (за місцевим часом, о 16:00 за Києвом).

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Це буде відкрите засідання, під час якого суддя Джоан Е. Доног’ю, голова Суду, зачитає рішення.

– Міжнародний суд ООН винесе своє рішення по суті у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, – йдеться у релізі.

Засідання транслюватиметься у прямому ефірі.

Нагадаємо, що 16 січня 2017 року був поданий позов України проти РФ. Він пов’язаний із загарбницькою політикою Росії у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій, а саме щодо фінансування тероризму та ліквідації всіх форм расової дискримінації.

На той момент Україна звинуватила Кремль у підтримці незаконних збройних формувань, збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області, дискримінації українців і кримських татар і забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також зникненнях, вбивствах, незаконних обшуках і затриманнях в окупованому Криму.

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