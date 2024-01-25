РЭБ против ракет и ударных дронов: какие системы имеем и как это работает

13 января Российская Федерация совершила очередное террористическое нападение на Украину — выпустила 40 ракет различных типов и дроны. После отражения атаки Командование Воздушных сил ВСУ доложило, что в результате боевой работы ПВО удалось сбить восемь ракет, а более 20 вражеских целей подавили именно средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Институт изучения войны (ISW) назвал работу наших военных переломным моментом в вопросе защиты украинского неба, ведь ранее системы РЭБ использовали для вывода из строя российских дронов, но не ракет.

Что такое РЭБ и как она работает?

Системы РЭБ с помощью электромагнитного излучения и радиосигналов помогают обнаружить и подавить вражеские устройства — дроны, ракеты и тому подобное.

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Важность радиоэлектронной борьбы в Украине — это снизить расходы дорогих ракет зенитно-ракетных комплексов.

Системы РЭБ могут работать в активном режиме, то есть генерируют собственное излучение, а также в пассивном — отражают излучение вражеской цели.

Если оглянуться более чем на 100 лет назад, то, например русские войска во время русско-японской войны 1904 года тоже вели условную РЭБ-борьбу — забивали посторонними шумами радиосвязь японских кораблей.

Активно средства радиоэлектронной борьбы начали использовать во время Второй мировой войны — примерно с 1943-44 годов.

В комментарии Фактам ICTV авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко рассказал, как работает система РЭБ.

По его словам, крылатая ракета или беспилотник оснащены навигационной системой, которая, собственно, управляет и направляет по запрограммированному маршруту. Средства РЭБ эту информацию получают от спутников, то есть от GPS, и если удается исказить сигналы от GPS, то ракету или дрон подавят.

В то же время Валерий Романенко отметил, что ракета во время полета периодически делает снимки под собой и имеет дополнительную систему навигации, которая сравнивает эти снимки с загруженными в ее память. Если на пути ракеты появляется препятствие в GPS-связи, то ракета с помощью своей навигационной системы сможет вернуться на нужный маршрут.

По словам эксперта, помешать работе персональной системы навигации ракеты не удастся. Но ведь ракета не может все время лететь по цифровым картам в своей памяти — ей нужна информация со спутника, чтобы прокладывать путь. Вот тут и работа как раз для систем радиоэлектронной борьбы.

Какие средства РЭБ имеет Россия?

Россияне на своем вооружении имеют: Р-330Ж Житель, Мурманск-БН, РБ-301Б Борисоглебск-2, РБ-341В Леер-3, РБ-531Б Инфауна, комплекс Красуха-2, 1РЛ257 Красуха-4, Репеллент-1.

То есть у оккупантов довольно широкая номенклатура РЭБ, которой они активно пользуются.

Какие средства РЭБ имеет Украина?

Главнокомандующий ВСУ, генерал армии Валерий Залужный ранее заявил, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения Украина имела на вооружении 65% станций РЭБ, изготовленных еще во времена СССР. Новыми были только 25 образцов. Однако сейчас мы практически достигли паритета.

Буковель-AD

Наши военные пользуются украинским комплексом РЭБ Буковель-AD: удачно приземляют вражеские дроны, такие как Орлан-10, или ZALA 421-16E2, который россияне называют неуязвимым и невидимым.

Разработанный в 2016 году компанией Спецтехноэкспорт, Буковель-AD предназначается для раннего обнаружения беспилотников, полной блокировки каналов передачи данных и управления GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou. Комплекс имеет пассивную систему обнаружения и пеленгации дронов.

По характеристикам от производителя, Буковель-AD может обнаруживать малые БпЛА на расстоянии до 70 км, а подавлять сигналы управления — до 20 км.

Буковель-AD эффективен против других средств РЭБ, может подавлять РЛС (радиолокационные системы) и средства связи.

Время развертывания Буковеля — 2 мин. Масса комплекса — 257 кг, что позволяет устанавливать его на гражданском пикапе. В новой версии расширен частотный диапазон и увеличено количество помех, которые Буковель-AD может одновременно ставить.

Анклав

Комплекс Анклав является разработкой компании Укрспецтехника (2016 год). Станция создает помехи для приемников, работающих на частотах навигационных систем GLONASS и GPS. Также Анклав эффективен против работы каналов управления и телеметрии, которые используются в БпЛА и высокоточном вооружении.

Радиус действия: с направленными антеннами — до 40 км; с ненаправленными антеннами — до 20 км.

Прометей-МФ5

На выставке Оружие и безопасность — 2021 компания ООО Проксимус (Proximus LLC) представила свою станцию радиоэлектронной борьбы Прометей-МФ5.

Главное назначение станции — создание радиоэлектронных помех для беспилотных систем, артиллерийских радаров, систем навигации, средств связи между командными пунктами, боевой техникой и личным составом.

Дальность радиоразведки и пеленгования Прометея — 30 км, а дальность радиоподавления — до 25 км.

РЭБ Покрова

Генерал армии Украины Валерий Залужный в своей статье от 1 ноября 2023 года для британского издания Economist написал о развертывании общегосударственной системы РЭБ Покрова.

На сегодняшний день возможности противодействия высокоточному оружию противника (управляемые ракеты, БпЛА) повышаются за счет развертывания общегосударственной системы РЭБ Покрова с возможностью замещения спутникового радионавигационного поля (спуфинга), подавления спутниковой радионавигации по всей линии боевого соприкосновения и на большей части территории Украины, написал генерал.

Как работает спуфинг

Спуфинг — это подмена, корректировка данных (координат) со спутников навигации. То есть все системы со спутниковой навигацией не будут работать корректно, когда запустят Покрову, не только на фронте, а почти по всей Украине.

Иными словами, все навигаторы с GPS, ГЛОНАСС и т.д. или вообще не будут работать, или будут показывать неправильные данные. Например, водителям придется в это время пользоваться бумажными картами.

А на войне для некоторых систем, которые пользуются спутниковой навигацией, работа РЭБ Покровы может иметь критическое влияние. Например, дрон Shahed-136 пользуется спутниковой и примитивной инерциальной навигацией. Последняя в случае потери сигнала от спутника позволяет продолжать полет к цели, но без компенсации от влияния ветра и с постоянной погрешностью, которая накапливается, отмечают в Defence Express.

Без спутниковой навигации на участке 100 км погрешность составит 5 км. Но если Шахеду удастся где-то поймать сигнал спутниковой навигации, то он откорректирует свой путь и погрешность обнулится.

При этом полковник Андрей Стариков заявил, что Покрова уже работает. Однако больше информации не предоставил.

— Скажем так, она работает в Украине. Система является передовой в мире, такой ни у кого нет. Она может осуществлять влияние на наведение крылатых ракет и частично — на БпЛА Шахед, — сказал он.

Авиационный эксперт Валерий Романенко также заявляет, что данных о РЭБ Покрова почти нет. Поэтому технические характеристики ее неизвестны.

Западные системы РЭБ

По словам Валерия Романенко, мы от союзников также получаем системы радиоэлектронной борьбы, потому что наши РЭБ в основном специализируются на различных типах дронов. Однако информации, какие это именно системы, нет в открытом доступе.

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