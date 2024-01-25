РЕБ проти ракет та ударних дронів: які системи маємо та як це працює

13 січня Російська Федерація вчинила черговий терористичний напад на Україну – випустила 40 ракет різних типів та дрони. Після відбиття атаки Командування Повітряних сил ЗСУ доповіло, що в результаті бойової роботи ППО вдалося збити вісім ракет, а понад 20 ворожих цілей придушили саме засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Інститут вивчення війни (ISW) назвав роботу наших військових переломним моментом у питанні захисту українського неба, адже раніше системи РЕБ використовували для виведення з ладу російських дронів, але не ракет.

Що таке РЕБ і як вона працює?

Системи РЕБ за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів допомагають виявити та придушити ворожі пристрої – дрони, ракети тощо.

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Важливість радіоелектронної боротьби в Україні – це знизити витрати дорогих ракет зенітно-ракетних комплексів.

Системи РЕБ можуть працювати в активному режимі, тобто генерують власне випромінення, а також у пасивному – відбивають випромінення ворожої цілі.

Якщо озирнутися на понад 100 років тому, то, наприклад російські війська під час російсько-японської війни 1904 року теж вели умовну РЕБ-боротьбу – забивали сторонніми шумами радіозв’язок японських кораблів.

Активно засоби радіоелектронної боротьби почали використовувати під час Другої світової війни – приблизно з 1943-44 років.

У коментарі Фактам ICTV авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидат історичних наук Валерій Романенко розповів, як саме працює система РЕБ.

За його словами, крилата ракета або безпілотник оснащені навігаційною системою, яка, власне, керує і направляє за запрограмованим маршрутом. Засоби РЕБ цю інформацію отримують від супутників, тобто від GPS, і якщо вдається спотворити сигнали від GPS, то ракету чи дрон придушать.

Водночас Валерій Романенко зауважив, що ракета під час польоту періодично робить знімки під собою і має додаткову систему навігації, яка порівнює ці знімки із завантаженими в її пам’ять. Якщо на шляху ракети з’являється перешкода у GPS-зв’язку, то ракета за допомогою своєї навігаційної системи зможе повернути на потрібний маршрут.

За словами експерта, завадити роботі персональної системи навігації ракети не вдасться. Але ж ракета не може весь час летіти за цифровими картами у своїй пам’яті – їй потрібна інформація із супутника, щоб прокладати шлях. Ось тут і робота саме для систем радіоелектронної боротьби.

Які засоби РЕБ має Росія?

Росіяни на своєму озброєнні мають: Р-330Ж Житель, Мурманськ-БН, РБ-301Б Борисоглєбськ-2, РБ-341В Леєр-3, РБ-531Б Інфауна, комплекс Красуха-2, 1РЛ257 Красуха-4, Репеллент-1.

Тобто в окупантів доволі широка номенклатура РЕБ, якою вони активно користуються.

Які засоби РЕБ має Україна?

Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії Валерій Залужний раніше заявив, що станом на початок повномасштабного вторгнення Україна мала на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків. Проте зараз ми практично досягли паритету.

Буковель-AD

Наші військові користуються українським комплексом РЕБ Буковель-AD: вдало приземляють ворожі дрони, як-от Орлан-10, або ZALA 421-16E2, який росіяни називають невразливим та невидимим.

Розроблений у 2016 році компанією Спецтехноекспорт, Буковель-AD призначається для раннього виявлення безпілотників, повного блокування каналів передання даних і управління GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou. Комплекс має пасивну систему виявлення та пеленгації дронів.

За характеристиками від виробника, Буковель-AD може виявляти малі БпЛА на відстані до 70 км, а пригнічувати сигнали управління – до 20 км.

Буковель-AD ефективний проти інших засобів РЕБ, може придушувати РЛС (радіолокаційні системи) і засоби зв’язку.

Час розгортання Буковелю – 2 хв. Маса комплексу – 257 кг, що дозволяє встановлювати його на цивільному пікапі. У новій версії розширено частотний діапазон і збільшено кількість перешкод, які Буковель-AD може одночасно ставити.

Анклав

Комплекс Анклав є розробкою компанії Укрспецтехніка (2016 рік). Станція створює завади для приймачів, що працюють на частотах навігаційних систем GLONASS та GPS. Також Анклав ефективний проти роботи каналів управління та телеметрії, які використовуються у БпЛА та високоточному озброєнні.

Радіус дії: з направленими антенами – до 40 км; з ненаправленими антенами – до 20 км.

Прометей-МФ5

На виставці Зброя та безпека – 2021 компанія ТОВ Проксімус (Proximus LLC) представила свою станцію радіоелектронної боротьби Прометей-МФ5.

Головне призначення станції ‒ створення радіоелектронних перешкод для безпілотних систем, артилерійських радарів, систем навігації, засобів зв’язку між командними пунктами, бойовою технікою і особовим складом.

Дальність радіорозвідки та пеленгування Прометею – 30 км, а дальність радіопридушення – до 25 км.

РЕБ Покрова

Генерал армії України Валерій Залужний у своїй статті від 1 листопада 2023 року для британського видання Economist написав про розгортання загальнодержавної системи РЕБ Покрова.

На сьогодні можливості протидії високоточній зброї противника (керовані ракети, БпЛА) підвищуються за рахунок розгортання загальнодержавної системи РЕБ Покрова з можливістю заміщення супутникового радіонавігаційного поля (спуфінгу), пригнічення супутникової радіонавігації по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України, написав генерал.

Як працює спуфінг

Спуфінг – це підміна, корегування даних (координат) із супутників навігації. Тобто всі системи з супутниковою навігацією не будуть працювати коректно під час роботи Покрови не лише на фронті, а майже по всій Україні.

Іншими словами, всі навігатори з GPS, ГЛОНАСС тощо або взагалі не будуть працювати, або будуть показувати неправильні дані. Наприклад, водіям доведеться у цей час користуватися паперовими картами.

А на війні для деяких систем, які послуговуються супутниковою навігацією, робота РЕБ Покрова може мати критичний вплив. Наприклад, дрон Shahed-136 користується супутниковою та примітивною інерціальною навігацією. Остання у випадку втрати сигналу від супутника дозволяє продовжувати політ у до цілі, але без компенсації від впливу вітру та з постійною похибкою, яка накопичується, наголошують у Defence Express.

Без супутникової навігації на ділянці 100 км похибка становитиме 5 км. Але якщо Шахеду вдасться десь зловити сигнал супутникової навігації, то він відкоригує свій шлях і похибка обнулиться.

При цьому полковник Андрій Стариков заявив, що Покрова вже працює. Проте більше інформації не надав.

– Скажімо так, вона працює в Україні. Система є передовою в світі, такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково – на БпЛА Шахед, – сказав він.

Авіаційний експерт Валерій Романенко також заявляє, що даних про РЕБ Покрову майже немає. Тому технічні характеристики її невідомі.

Західні системи РЕБ

За словами Валерія Романенка, ми від союзників також отримуємо системи радіоелектронної боротьби, бо наші РЕБ здебільшого спеціалізуються на різних типах дронів. Проте інформації, які це саме системи, немає у відкритому доступі.

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