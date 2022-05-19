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Артиллерия ВСУ уничтожила российскую станцию радиопомех P-330Ж Житель

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Артиллерия ВСУ уничтожила российскую станцию радиопомех P-330Ж Житель

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж Житель.

Уничтоженный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Р-330Ж Житель способен полностью заглушить любой сигнал в радиусе 20-30 км от работающей станции.

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Р-330Ж Житель может работать как в автономном режиме, так и в паре, как ведущий, так и под руководством автоматизированного комплекса РЭБ р-330КМК.

Время приведения станции в боевую готовность — 40 мин.

Вся рабочая аппаратура станции смонтирована в кузове Урала, а прицеп с антеннами и дизель-генератором отцепляется в течение нескольких секунд.

Р-330Ж Житель может выступать не только в качестве станции подавления сигнала, а и пункта радиоэлектронной разведки.

Комплекс способен не только заметить и заглушить устройства связи в указанных диапазонах, но и определить координаты устройства, отображая его на электронной топографической карте местности или в сетке прямоугольных координат. Житель также способен отслеживать возможные перемещения объекта.

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