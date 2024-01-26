Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

F-16 для Украины: передача самолетов от Дании состоится по плану

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Дания передаст Украине истребители F-16 в запланированные сроки, и пока нет угрозы срывов этой программы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Расмуссеном по случаю открытия в Николаеве канцелярии Посольства Дании в Украине.

— Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолетов происходит по плану и пока нет угроз срыва этой программы. Это означает, что Дания держит свое слово, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве, будут помогать нам защищать наше государство, — сказал Кулеба, добавив, что все идет по плану.

Истребители F-16 от Дании

В августе 2023 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что ее страна передаст ВСУ 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Сейчас смотрят

Украинские пилоты еще в прошлом году прошли обучение на этих многоцелевых истребителях в Дании.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Истребитель F-16, Дания, Дмитрий Кулеба
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина может вернуть контроль над небом в 2024-м: Кулеба назвал условия
Винищувачі F-16
Есть обнадеживающие ожидания от саммита Евросовета 1 февраля — Кулеба
Дмитро Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом — Кулеба
Дмитро Кулеба
Байден просит Конгресс разблокировать продажу F-16 Турции — СМИ
Винищувачі F-16
Дания выделяет более $13 млн на укрепление киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Метте Фредеріксен

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь