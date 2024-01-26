F-16 для Украины: передача самолетов от Дании состоится по плану

Дания передаст Украине истребители F-16 в запланированные сроки, и пока нет угрозы срывов этой программы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Расмуссеном по случаю открытия в Николаеве канцелярии Посольства Дании в Украине.

— Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолетов происходит по плану и пока нет угроз срыва этой программы. Это означает, что Дания держит свое слово, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве, будут помогать нам защищать наше государство, — сказал Кулеба, добавив, что все идет по плану.

Истребители F-16 от Дании

В августе 2023 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что ее страна передаст ВСУ 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

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Украинские пилоты еще в прошлом году прошли обучение на этих многоцелевых истребителях в Дании.

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