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Илья Нежигай, редактор ленты

Не такие большие: Арахамия предлагал Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины

Давид Арахамія
Фото: УНИАН

Украина потеряла в российско-украинской войне менее 100 тыс. человек.

Об этом заявил руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия во время организованной в рамках проекта Новая страна панельной дискуссии 2024: сценарии для страны.

По его словам, он предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях украинской стороны в рамках российско-украинской войны. Владимир Зеленский соответствующего решения по этому поводу не принимал. На сегодня информация о потерях Украины является государственной тайной.

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— Когда вы идете по улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тыс. А наши потери гораздо меньше, — заверил Арахамия.

Руководитель фракции Слуга народа уверен, что осознание украинцами настоящих потерь Украины в российско-украинской войне продемонстрирует, что потери “не такие большие, как они сами себе представляют”.

Напомним, еще в апреле 2023 года бывший глава Минобороны Алексей Резников говорил, что потери Украины меньше, чем количество жертв мощного землетрясения в Турции, которое на тот момент унесло жизни около 50 тыс. человек.

В том же апреле из слитых секретных документов Пентагона стало известно, что по оценке американской стороны, Украина в российско-украинской войне потеряла около 130 тыс. человек, из которых около 17 тыс. убитыми. Вместе с тем, Украина не подтверждала эти данные.

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Источник: LB.ua
Война в Украине, Владимир Зеленский, Давид Арахамия
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