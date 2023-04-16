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Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя потери на войне, заявил, что в Украине они критически меньше, чем в России.

Он сказал в интервью испанскому изданию La Razon, что без потерь не бывает, ведь это война. Но при этом цифр не озвучил.

Однако он сделал неоднозначное заявление, сказав, что украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 50 тыс. человек.

— У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, — сказал он.

Резников подчеркнул, что главной задачей для украинского военного командования является сохранение жизни солдат, тогда как Россия использует своих как “пушечное мясо”.

Он добавил, что РФ использует тактику мясорубки. По словам Резникова, только в Бахмуте Россия ежедневно теряет 500 человек убитыми и ранеными.

По данным Института изучения войны, Россия бросает в Бахмут в Донецкой области Воздушно-десантные войска. Так оккупанты подчеркивают важность этого направления.

Аналитики указывают, что, вероятно, это делается для предотвращения возможных украинских контратак на более широком направлении.

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Источник: La Razon

Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Міноборони України, Алексей Резников, Російська агресія
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Ольга Чайко
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