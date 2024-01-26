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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Не такі великі: Арахамія пропонував Зеленському розкрити дані про втрати України

Давид Арахамія
Фото: УНІАН

Україна втратила у російсько-українській війні менш ніж 100 тис. осіб.

Про це заявив керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія під час організованої в рамках проєкту Нова країна панельної дискусії 2024: сценарії для країни.

За його словами, він пропонував президенту України Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати української сторони в рамках російсько-української війни. Володимир Зеленський відповідного рішення щодо цього не ухвалював. На сьогодні інформація про втрати України є державною таємницею.

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– Коли ви ідете по вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тис. А наші втрати набагато менші, – запевнив Арахамія.

Керівник фракції Слуга народу впевнений, що усвідомлення українцями справжніх втрат України у російсько-українській війні продемонструє, що втрати “не такі великі, як вони самі собі уявляють”.

Нагадаємо, ще у квітні 2023 року колишній очільник Міноборони Олексій Резніков казав, що втрати України менші, ніж кількість жертв потужного землетрусу у Туреччині, який на той момент забрав життя близько 50 тис. осіб.

У тому ж квітні зі злитих секретних документів Пентагону стало відомо, що за оцінкою американської сторони, Україна у російсько-українській війні втратила близько 130 тис. осіб, з яких близько 17 тис. вбитими. Разом з тим, Україна не підтверджувала ці дані.

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Джерело: LB.ua
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Давид Арахамія
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