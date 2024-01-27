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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стало відомо, чи дійсно планували обміняти 65 українських полонених зі списку РФ після падіння Іл-76

Стало відомо, чи дійсно планували обміняти 65 українських полонених зі списку РФ після падіння Іл-76
Фото: Факти ICTV

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня планували обміняти 65 українських захисників, імена яких опублікували російські пропагандисти після падіння літака Іл-76.

Чи були на борту Іл-76 українські полонені

Очільник Коордштабу та керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що наразі відсутня достовірна інформація стосовно того, хто міг насправді перебувати на борту літака.

– Ми збираємо та ретельно аналізуємо інформацію з дуже багатьох джерел. Зараз відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Версія російської пропаганди про те, що Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає багато запитань, – зазначив Буданов.

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Перший заступник очільник СБУ Сергій Андрущенко зазначив, що останні дії Росії свідчать про те, що пропагандисти намагаються приховати справжні причини падіння Іл-76 від світової громадськості.

Зараз дивляться

– Росія заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76. Проте Україна залучить всі інструменти, щоб зʼясувати, що сталося, кого або що насправді перевозили в тому літаку, – стверджує представник СБУ.

За його словами, потрібно більше часу, щоб зібрати всю необхідну інформацію. Андрущенко наголосив, що Служба безпеки України вжила усіх необхідних заходів безпеки, щоб виконати рішення Координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими.

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Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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