Настоящий ли список обмена пленными, обнародованный РФ: ГУР о падении Ил-76

Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств о том, что на борту военного самолета Ил-76 действительно находились украинские военнопленные.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он ответил на вопрос, что известно об обнародованном пропагандистами списке с именами пленных, которые якобы были на борту Ил-76.

Что известно о списке обмена пленными

— Несмотря на огромное количество громких и хамских заявлений или обвинений, никаких доказательств за это время так и не предоставлено. Не показаны ключевые последствия, доказательства этой авиакатастрофы и пребывания там людей на борту.

Чем дольше эта пауза длится — тем больше вопросов возникает относительно версий государства-агрессора в целом в мире. Мы настаиваем на проведении независимого международного расследования. И Украина готова к такому расследованию, оказывать максимальное содействие, — заявил Юсов.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском списке военнопленных, которые якобы находились на борту самолета Ил-76, есть граждане Украины, которых уже обменяли ранее.

— Да, мы нашли в списке украинских граждан, которые уже были ранее обменены, — говорится в его заявлении, опубликованном изданием Sky News.

В то же время в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что по крайней мере один человек из этого списка уже был обменян 3 января.

Информационная атака России

Представитель украинской разведки предупредил, что Российская Федерация осуществляет информационную операцию вбросами о якобы настоящем списке обмена пленными, чтобы посеять панику в обществе.

— Мы должны опираться на официальные сообщения и источники. То, что государство-агрессор делает информационные вбросы через пропагандистов или агентов влияния вроде горе-Шария, не должно быть предметом ни реагирования украинского общества, ни тем более официального. Иначе это означало бы, что цель этой информационной операции достигнута.

Андрей Юсов утверждает, что Россия должна предоставить официальную информационную публично или через другие каналы связи, а также предоставить доказательства.

— В Украине за это направление отвечает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в который входят представители Сил безопасности и обороны, украинского правительства, Офиса президента, парламентарии. В России тоже есть структуры, которые официально отвечают за обращение с военнопленными. Именно эти структуры должны предоставить официальную информацию публично или другим способом. Все каналы связи налажены, все известно. Мы будем коммуницировать, — подчеркнул Юсов.

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