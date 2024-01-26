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В Раде хотят разрешить предприятиям бронировать работников за фиксированный платеж: что известно

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Верховной Раде готовят законопроект о мобилизации, в котором позволят всем предприятиям бронировать работников за ежемесячный фиксированный платеж.

Бронь от мобилизации: что предлагают

Издание Forbes утверждает, что получило драфт законопроекта, над которым работали депутаты комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. Однако это не окончательный вариант и может дорабатываться. В законопроекте предлагают дать отсрочку от мобилизации для разных категорий за определенный платеж.

По информации издания, независимо от размера заработной платы, отчислений НДФЛ или ЕСВ, предприятиям хотят предложить бронь от мобилизации для любого работника. Но компания должна работать официально и платить налоги в государственный бюджет.

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Бронь на предприятии: как будет работать

Глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха утверждает, что установление критериев, которые будут зависеть от размера заработной платы, будет восприниматься обществом как разделение на определенные классы.

В новом законопроекте хотят изменить предложенные в конце 2023 года пункты, чтобы теперь компании самостоятельно решали, кому и каким именно работникам дадут бронь на предприятии. Предлагают бронировать до 50% от военнообязанных работников.

Бронь от мобилизации в Украине

В тексте законопроекта говорится, что сейчас бронь от мобилизации в Украине имеют 538 тыс. мужчин, среди которых — государственные служащие и работники военных администраций.

Больше всего бронь от мобилизации имеют работники сектора энергетики — 27,9%, агропромышленного сектора — 15,2%, промышленности — 12,6%, транспорта — 12,5%, а среди военных администраций — 5,2%.

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Источник: Forbes
Война в Украине, Законопроект, Мобилизация, українські військові
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