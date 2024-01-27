Нидерланды присоединились к IT-коалиции и внесли на киберзащиту Украины €10 млн

Нидерланды официально присоединились к IT-коалиции, инициированную Эстонией и Люксембургом с целью реализации проектов кибербезопасности ВСУ и Минобороны Украины.

Подтверждение о присоединении к союзникам официальный Амстердам предоставил во время 17-го саммита Рамштайн, сразу же объявив о внесении €10 млн в эти проекты.

Вместе с Нидерландами IT-коалицию представляют еще 11 стран:Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

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IT-коалиция: как создавалась

15 июня 2023 года в рамках 13-го заседания Рамштайн министры обороны Люксембурга Франсуа Бауш и Эстонии Ханно Певкур поддержали идею создания IT-коалиции для Украины, предложенную тогдашним министром обороны Алексеем Резниковым.

Эстония внесла €500 тыс. членских взносов, а Люксембург — €10 млн.

Затем Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

Ранее стало известно, что Дания профинансирует проекты по киберзащите Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

Стоимость новой партии помощи обойдется нашим союзникам в Копенгагене в 91 млн датских крон (более $13 млн).

Источник : Минобороны

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