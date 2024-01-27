Украина инициирует общий оборонный форум со странами Балтии – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, который прибыл в Киев с официальным визитом 25 января.

— К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, что впоследствии они будут иметь высокий уровень капитализации, — обозначил глава Минобороны.

В ответ Ландсбергис указал, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в сопротивлении российской армии.

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— Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы делитесь с нами опытом и предлагайте вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов, — в конце встречи сказал литовский политик.

Напомним, США не обладают никакими достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения, предоставленного Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Источник : Минобороны

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