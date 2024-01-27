Украина инициирует общий оборонный форум со странами Балтии – Умеров
Министр обороны Рустем Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.
Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, который прибыл в Киев с официальным визитом 25 января.
— К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, что впоследствии они будут иметь высокий уровень капитализации, — обозначил глава Минобороны.
В ответ Ландсбергис указал, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в сопротивлении российской армии.
— Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы делитесь с нами опытом и предлагайте вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов, — в конце встречи сказал литовский политик.
Напомним, США не обладают никакими достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения, предоставленного Украине.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.