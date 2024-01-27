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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Украина инициирует общий оборонный форум со странами Балтии – Умеров

Рустем Умєров
Фото: УНИАН

Министр обороны Рустем Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, который прибыл в Киев с официальным визитом 25 января.

— К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, что впоследствии они будут иметь высокий уровень капитализации, — обозначил глава Минобороны.

В ответ Ландсбергис указал, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в сопротивлении российской армии.

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— Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы делитесь с нами опытом и предлагайте вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов, — в конце встречи сказал литовский политик.

Напомним, США не обладают никакими достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения, предоставленного Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Рустем Умєров

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Источник: Минобороны
військова допомога, Литва, Міністерство Оборони, Рустем Умєров
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