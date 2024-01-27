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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Нідерланди приєдналися до IT-коаліції і внесли на кіберзахист України €10 млн

Україна-Нідерланди
Фото: Офіс президента

Нідерланди офіційно долучилися до ІТ-коаліції, ініційованої Естонією та Люксембургом, з метою реалізації проєктів кібербезпеки ЗСУ та Міноборони України.

Підтвердження про приєднання до союзників офіційний Амстердам надав під час 17-го саміту Рамштайн, одразу оголосивши про внесення €10 млн у ці проєкти.

Разом із Нідерландами IT-коаліцію представляють ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург і Японія.

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15 червня 2023 року в межах 13-го засідання Рамштайну міністри оборони Люксембургу Франсуа Бауш та Естонії Ханно Певкур підтримали ідею створення IT-коаліції для України, запропоновану тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим.

Естонія внесла €500 тис. членських внесків, а Люксембург – €10 млн.

Потім Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій і обладнання.

Раніше стало відомо, що Данія профінансує проєкти з кіберзахисту Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Вартість нової партії допомоги коштуватиме нашим союзникам у Копенгагені 91 млн данських крон (понад $13 млн).

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Джерело: Міноборони
IT-технології, військова допомога, Міністерство Оборони, Нідерланди
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