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Дания выделяет более $13 млн на укрепление киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Метте Фредеріксен
Фото: Офис президента

Дания профинансирует проекты по киберзащите Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

Стоимость новой партии помощи обойдется нашим союзникам в Копенгагене в 91 млн датский крон (более $13 млн).

Об этом сообщили в Минобороны Дании.

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— Кибератаки являются неотъемлемой частью этой войны России,  Москва пытается ослабить способность Украины защитить себя, используя кибератаки, — указано в сообщении.

Отметим, что Дания присоединилась к ІТ-коалиции, которую инициировали Эстония и Люксембург с целью усилить способность IT-специалистов Украины по обнаружению хакерских атак врага и защиты от них.

Напомним, в СБУ предупреждают о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, которая носит все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

В тексте писем содержатся предложения украинцам перейти на сторону врага, начать сотрудничать с российскими спецслужбами за материальное вознаграждение.

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військова допомога, Дания, Кибербезопасность
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