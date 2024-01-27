Україна ініціює спільний оборонний форум із країнами Балтії – Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.
Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габрієлюсом Ландсбергісом, який прибув до Києва з офіційним візитом 25 січня.
– До участі у форумі буде запрошено представників урядів, військової індустрії, а також інвесторів, яких мають переконати, що це вдалі інвестиції, що згодом вони матимуть високий рівень капіталізації, – зазначив глава Міноборони.
У відповідь Ландсбергіс сказав, що Литва зацікавлена у вивченні військового досвіду України у спротиві російській армії.
– Ми дуже цінуємо те, що, перебуваючи у стані війни, ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми водночас потребуємо навчання наших генералів, – наприкінці зустрічі сказав литовський політик.
Нагадаємо, США не мають жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.