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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Україна ініціює спільний оборонний форум із країнами Балтії – Умєров

Рустем Умєров
Фото: УНІАН

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габрієлюсом Ландсбергісом, який прибув до Києва з офіційним візитом 25 січня.

– До участі у форумі буде запрошено представників урядів, військової індустрії, а також інвесторів, яких мають переконати, що це вдалі інвестиції, що згодом вони матимуть високий рівень капіталізації, – зазначив глава Міноборони.

У відповідь Ландсбергіс сказав, що Литва зацікавлена у вивченні військового досвіду України у спротиві російській армії.

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– Ми дуже цінуємо те, що, перебуваючи у стані війни, ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми водночас потребуємо навчання наших генералів, – наприкінці зустрічі сказав литовський політик.

Нагадаємо, США не мають жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

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Рустем Умєров

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Джерело: Міноборони
військова допомога, Литва, Міністерство Оборони, Рустем Умєров
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