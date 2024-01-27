Україна ініціює спільний оборонний форум із країнами Балтії – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габрієлюсом Ландсбергісом, який прибув до Києва з офіційним візитом 25 січня.

– До участі у форумі буде запрошено представників урядів, військової індустрії, а також інвесторів, яких мають переконати, що це вдалі інвестиції, що згодом вони матимуть високий рівень капіталізації, – зазначив глава Міноборони.

У відповідь Ландсбергіс сказав, що Литва зацікавлена у вивченні військового досвіду України у спротиві російській армії.

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– Ми дуже цінуємо те, що, перебуваючи у стані війни, ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми водночас потребуємо навчання наших генералів, – наприкінці зустрічі сказав литовський політик.

Нагадаємо, США не мають жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

Джерело : Міноборони

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