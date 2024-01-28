204 года со дня открытия Антарктиды: как живут украинские полярники на станции Вернадского

28 января 1820 года команда первой антарктической экспедиции из Российской империи под командованием Фабиана Беллинсгаузена официально открыла шестой материк — Антарктиду. Кстати, участником путешествия был Иван Завадовский — украинский путешественник, дворянин родом из села Сары на Полтавщине.

Интересные факты об Антарктиде

Украинец Антон Омельченко участвовал в первой экспедиции к южному полюсу под руководством британца Роберта Скотта в 1911 году. Фамилию Омельченко внесли в список Королевского географического общества Великобритании. Правнук Антона Омельченко, который живет на Полтавщине, год провел на станции Академик Вернадский.

В Антарктиде есть телефонный код +682, а также флаг — белый континент на голубом фоне.

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В Антарктиде нет ни правительства, ни постоянного населения. Летом количество ученых и вспомогательного персонала на всем континенте составляет около 5000 человек.

Украина — одна из 30 стран, которая имеет в Антарктиде свою постоянную станцию Академик Вернадский.

Антарктида единственное место на Земле, где живут императорские пингвины, самые большие пингвины в мире. Если весь лед Антарктиды растает, то уровень моря в мире поднимется на 61 м.

Академик Вернадский

После распада СССР Россия отказала передать Украине хотя бы одну из пяти советских антарктических станций. Навстречу украинцам пошла Великобритания, которая за символический 1 фунт продала свою станцию Фарадей, что на острове Галиндез Аргентинского архипелага (Западная Антарктика).

В декабре 1994 года на Фарадей прибыли первые украинские специалисты — Юрий Оскрет (обеспечение станции), Геннадий Милиневский (научные программы), Александр Люшнивский (связь) и Владимир Гергиев (дизельное хозяйство). Команда работала там до 15 февраля 1995 года.

Как живут украинские ученые на станции Академик Вернадский и как организуют быт, Факты ICTV расспросили у научного сотрудника отдела физики атмосферы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Юрия Отрубы. Кстати, полярник семь раз зимовал в Антарктиде.

Первое впечатление

Впервые Юрий попал в Антарктиду в 2009 году. Впечатления были невероятные, ведь это более 15 тыс. км от дома, пингвины, тюлени, огромные айсберги.

— Однако впоследствии эйфория немного сошла и были мысли, а зачем я сюда приехал, лучше сидел бы дома, — шутит Юрий.

Тогда 15 лет назад еще не было таких технологий, как сейчас. На станции был спутниковый интернет, но он дорогой, потому не было такой возможности сразу при необходимости связаться с предыдущей экспедицией и что-то спросить.

По словам Юрия Отрубы, кроме основных рабочих обязанностей, каждый полярник привлечен к дежурствам, например, раз в 7 или 10 дней надо помогать на кухне, убирать, следить за порядком на станции, делать обход и тому подобное. Есть еще и ночные дежурства — надо осуществлять ежечасный обход и проверять работу важных систем, таких, как дизель-генераторы, котлы, дистилляторы воды и т. д.

— То есть ответственность большая. А следующие разы уже было проще, потому что уже знаешь, что и как должно быть, есть определенный опыт, — говорит Юрий Отруба.

Очень ли холодно на Галиндезе

На самом деле слишком низких температур в нашем регионе нет, отмечает полярник. Во-первых, Галиндез находится на полуострове, который быстрее нагревается, чем другие местности Антарктиды. Во-вторых, станция Вернадского расположена не на самом континенте, а возле, поэтому климат там немного мягче, морской.

Да и на самом деле очень сильных морозов давно не было. По словам ученого, за всю историю украинских наблюдений максимальный минус — это -30°C. Хотя при условии постоянных сильных ветров — это очень холодно.

— Но, например, во время моей последней зимовки самая низкая температура была примерно -8°C, — говорит Юрий Отруба.

Вообще жизнь на станции очень комфортная, ведь там есть все современные условия, отопление и так далее.

Как полярники добираются до Антарктиды

Обычно украинские команды отправляются на Галиндез либо из порта Ушуая, что в Аргентине, либо из города Пунта-Аренас в Чили. В прошлом году полярники добирались именно из чилийского города на нашем ледоколе Ноосфера.

Обычно путь в Антарктиду занимает от четырех до семи дней, ведь ширина пролива Дрейка составляет более 1000 км, а судно идет со скоростью 15 км/ч или максимум 20 км/ч.

Бывали ситуации, что в океане поднимался сильный шторм и приходилось пережидать непогоду в порту.

— В прошлой экспедиции, когда мы возвращались, шли в Кейптаун, что в Южной Африке, то в пути попали в два шторма. И даже пришлось менять курс. Дорога в Кейптаун заняла 21 сутки, правда, мы еще на некоторое время заходили к полякам, — рассказал полярник.

Ходят ли полярники в гости

Остров Галиндез расположен так, что украинские полярники просто не имеют возможности ходить к коллегам в гости, говорит Юрий. Ближайшая к Вернадскому станция — американская Палмер. И путь по воде к ней — это 50-60 км, что очень далеко.

Обычно наши полярники используют небольшие надувные лодки, но отходить от станции могут на 25-30 км.

А вот на острове Кинг-Джордж находится очень много полярных станций, вот они едва ли не пешком могут ходить друг к другу.

Традиции полярников

Юрий Отруба отмечает, что в Антарктиде есть традиция поздравлять друг друга с новым годом, Рождеством и главным праздником полярников — Мидвинтером (Midwinter). На Мидвинтер, 21 июня, приходятся самый короткий день и самая длинная ночь, после чего дни становятся длиннее, а лето все ближе.

— Кто хочет, тот может купаться. Потому что в этот период года температура воды где-то от -1,5 °C до -1,8 °C, — рассказал ученый.

Что касается традиций на Вернадского, то каждую пятницу после ужина все полярники занимаются генеральной уборкой общих помещений. Каждое воскресенье повару дают выходной — еду готовит кто-то из команды по очереди. Еще осталась традиция от британцев — каждую субботу к ужину наряжаться в праздничную одежду и чуть дольше проводить время за общением.

К дням рождения кто-то готовится еще в Украине, а кто-то уже на станции делает подарки.

— На прошлой экспедиции у нас был полярник, который вязал, и всей команде дарил вязаные шапки на день рождения, — рассказал Юрий Отруба.

Бар Фарадей и библиотека

В 1980 году британцы реконструировали станцию. По плану, на втором этаже должна были быть столовая и конференц-зал с библиотекой. А еще британцы решили, что им не будет хватать маленького бара. Хотя инициатора за это потом уволили, потому что использовал строительные материалы не по назначению. Но в конце концов этот бар и стал изюминкой станции.

Официально для полярников закупают вино, но потребление его дозировано, например, на дни рождения.

В библиотеке есть книги, которые остались от британцев, например, несколько томов об истории Первой мировой войны. А еще, когда Ноосфера шла из Одессы, то на Вернадский привезли много книг именно украинских писателей.

— У нас есть уникальная коллекция виниловых пластинок, в частности группы Beatles, – рассказал Юрий.

Вмешательство в природу минимальное

Украинский полярник рассказал, что как-то нашим ученым пришлось спасли маленького тюленя.

— В августе тюлени Веддела начинают рожать малышей. И наши биологи во время обхода одного из таких мест заметили, что возле мамы нет детеныша. Малыш упал в трещину во льду. Поэтому полярникам пришлось его освобождать, иначе тюлененок бы погиб, — рассказал Юрий Отруба.

Еще тем, кто работает на улице, стоит быть внимательными и не оставлять мелкие предметы, типа отверток, потому что чайки или скуа (поморники) могут украсть без возврата, шутит ученый.

По словам Юрия, как-то возле станции довольно долго жил молодой морской слон. Полярники его уже за своего считали. А когда он немного подрос, то уплыл куда-то в другое место.

Юрий Отруба отмечает, что в целом людям запрещено вмешиваться в жизнь местной фауны.

Как завозят еду

Продукты и бытовые товары для экспедиции завозят один раз в год. То есть составляют план питания и потребностей для каждого члена команды, рассчитывают, сколько и чего нужно и судном завозят. Бывает, что еще один раз могут подвезти свежие фрукты и овощи.

Воду полярники берут из океана — ее опресняют с помощью спецоборудования, рассказывает ученый.

Как происходит смена экспедиций

На станцию Академик Вернадский прибывает наше судно с новой командой, которая будет зимовать следующий год. Далее в течение десяти дней разгружается все что привезли, а затем предыдущая команда заходит на борт и уезжает на материк.

Юрий Отруба отметил, что в этом году снова собирается в Антарктиду.

Договор об Антарктике

Антарктический договор, или Договор об Антарктике — это международное соглашение, заключенное в 1959 году с целью обеспечения научных исследований и сохранения мира на континенте. С 1991 года наложен 50-летний запрет на добычу полезных ископаемых в Антарктиде.

Украина входит в 29 государств с наивысшим консультативным статусом: с правом голоса и правом вето при принятии решений на ежегодных саммитах Антарктического договора. Сам договор охватывает 47 государств мира.

Фото: Юрий Отруба, НАНЦ

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