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Где чаще всего фиксируют российские ДРГ: ответ Госпогранслужбы

Андрій Демченко

РФ продолжает регулярно обстреливать приграничные территории, а также применять диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить. Всего только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые РФ осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей, — сказал он.

Демченко отметил, что чаще всего атакуют Харьковскую область.

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Кроме того, фиксируются попытки проникновения на территорию Украины российских ДРГ.

Больше всего попыток обнаруживают на Сумском направлении, но также есть активность россиян в Харьковской области. Наименее активны за последнее время ДРГ противника в Черниговской области.

Ранее стало известно, что в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла 54-летнего брата и его 68-летнюю сестру.

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Фото: Медиацентр Украины

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Война в Украине, Госпогранслужба
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