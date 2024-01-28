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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Де найчастіше фіксують російські ДРГ: відповідь Держприкордонслужби

Андрій Демченко

РФ продовжує регулярно обстрілювати прикордонні території, а також застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону Єдині новини.

– На жаль, ситуація досить непроста. Передусім через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати. Загалом лише з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які РФ здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей, – сказав він.

Демченко зазначив, що найчастіше атакують Харківську область.

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Окрім того, фіксуються спроби проникнення на територію України російських ДРГ.

Найбільше спроб виявляють на Сумському напрямку, але також є активність росіян у Харківській області. Найменш активні за останній час ДРГ противника у Чернігівській області.

Раніше стало відомо, що у Сумській області ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла 54-річного брата та його 68-річну сестру.

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Фото: Медіацентр Україна

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