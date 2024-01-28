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РФ не має стратегічних успіхів на сході України – Фітьо

ЗСУ війна військовий

Російські війська намагаються наступати на сході України, однак стратегічних успіхів не мають.

Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону Єдині новини.

Минулої доби ворог був активний, як і у попередні дні. На Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ відбили 16 ворожих атак.

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– 43 дрони-камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак. 657 обстрілів із артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Тим не менш, українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, – сказав Фітьо.

Речник зазначив, що така кількість обстрілів та знищеної техніки свідчить про те, що росіяни намагаються наступати та шукати слабкі місця в обороні України.

Наразі для РФ напрямок Куп’янська залишається пріоритетним. Окупанти намагаються продовжувати здійснювати наступальні дії неподалік Синьківки та Табаївки.

Активність ворога на Бахмутському напрямку дещо менша, ніж на Лимано-Куп’янському, однак ворог може зміщувати акценти.

– Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає, – наголосив Фітьо.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу українські захисники ліквідували 740 окупантів.

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Фото: Командування ООС

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