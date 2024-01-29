Российские хакеры совершили DDoS-атаку на Координационный штаб по вопросам военнопленных

Вечером 28 января на электронные сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВПВ) была совершена DDoS-атака.

В результате на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам сайта.

Об этом сообщили на Telegram-канале КШВПВ.

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— Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76, несет для него угрозу, — указано в сообщении.

При этом администраторы заверили, что штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российского плена, несмотря на все выходки противника.

Напомним, киберспециалисты ГУР уничтожили всю IT-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

О мощном киберударе по врагу 27 января сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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