Російські хакери здійснили DDoS-атаку на Координаційний штаб з питань військовополонених
Увечері 28 січня на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) було здійснено DDoS-атаку.
В результаті на якийсь час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів сайту.
Про це повідомили на Telegram-каналі КШППВ.
– Очевидно, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76, несе для нього загрозу, – зазначено в повідомленні.
Водночас адміністратори запевнили, що штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян із російського полону попри всі витівки противника.
Нагадаємо, кіберфахівці ГУР знищили всю IT-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
Про потужного кіберудару за ворогом 27 січня повідомили у ГУР Міноборони України.