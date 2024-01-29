Російські хакери здійснили DDoS-атаку на Координаційний штаб з питань військовополонених

Увечері 28 січня на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) було здійснено DDoS-атаку.

В результаті на якийсь час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів сайту.

Про це повідомили на Telegram-каналі КШППВ.

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– Очевидно, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76, несе для нього загрозу, – зазначено в повідомленні.

Водночас адміністратори запевнили, що штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян із російського полону попри всі витівки противника.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР знищили всю IT-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Про потужного кіберудару за ворогом 27 січня повідомили у ГУР Міноборони України.

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