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Украина выиграла бы быстрее, если бы била по территории РФ западным оружием — Неижпапа

Олексій Неїжпапа

Украина выиграла бы войну быстрее, если бы имела разрешение бить по целям на территории России западным оружием.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила такое разрешение, командующий сказал: Конечно, чем быстрее Вооруженные силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим.

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Вице-адмирал отметил, что РФ, зная боевые возможности украинских военных, соответственно “реагирует на наши действия”.

По его словам, если бы ВСУ имели большие возможности, война разворачивалась бы совсем по-другому.

— Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного вооружения, которое можно применять вглубь территории противника, конечно, противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя, — добавил Неижпапа.

Ранее Неижпапа рассказал о трех этапах разминирования Черного моря от мин РФ.

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Украина выиграла бы быстрее, если бы била по территории РФ западным оружием — Неижпапа

Фото: ВМС ВСУ

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Источник: Sky News
Черное море
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