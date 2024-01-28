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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна виграла б швидше, якби била по території РФ західною зброєю – Неїжпапа

Олексій Неїжпапа

Україна виграла б війну швидше, якби мала дозвіл бити по цілях на території Росії західною зброєю.

Про це заявив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна могла б виграти війну швидше, якби отримала такий дозвіл, командувач сказав: Звісно, що швидше Збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об’єктів інфраструктури противника, то швидше ми переможемо.

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Віцеадмірал зазначив, що РФ, знаючи бойові можливості українських військових, відповідно “реагує на наші дії”.

За його словами, якби ЗСУ мали більші можливості, війна розгорталася б зовсім по-іншому.

– Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, яке можна застосовувати вглиб території противника, звичайно, противник поводився б по-іншому, зокрема й на полі бою, – додав Неїжпапа.

Раніше Неїжпапа розповів про три етапи розмінування Чорного моря від мін РФ.

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Фото: ВМС ЗСУ

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Джерело: Sky News
Чорне море
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