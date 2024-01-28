Отсрочка от мобилизации: в Раде рассматривают возможность бронирования ФЛП за деньги

В украинском парламенте рассматривают идею расширения бронирования военнообязанных работников на частных предприятиях.

Как заявил изданию Фокус глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, нардепы думают над введением фиксированной ежемесячной ставки для физлиц-предпринимателей (ФЛП) на бронирование сотрудников в дополнение к 1,5% военного сбора и других налогов.

Инициатива предполагает внедрить ставку за бронирование в диапазоне от 6 тыс. до 50 тыс. гривен, как это действует на масштабных предприятиях. Впрочем, для ФЛП может быть внедрен и другой вариант.

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По словам Наталухи, в рамках военного времени может быть нужно принимать непопулярные решения, поскольку невозможно подстроиться под все слои общества.

— Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше, чем 40 тыс. гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители крупных предприятий с сотнями работников говорят так: поставьте планку в 6 тыс. гривен, мы не вытянем, — говорит парламентарий о существующих трудностях.

Ранее физлица-предприниматели имели право на бронирование по решению украинского правительства. Впрочем, условием было выполнение поставленных задач в рамках оборонных заказов и других видов деятельности, которые были предусмотрены для Кабмина или органов местной власти.

Вместе с тем, в Верховной Раде указывают на возможные злоупотребления при оформлении сотрудников предприятий через схему ФЛП, что помогло бы работодателю уменьшить налоговые расходы.

— Нюансы есть, но из этого уравнения (разработка условий для брони от мобилизации, — Ред.) мелких предпринимателей мы не выбрасываем, — указывает Наталуха.

На сегодняшний день в Украине оформление через схему ФЛП распространено не только в бизнесе, но и в IT-отрасли, где работники имеют высокую зарплату, что удовлетворяет работодателей, говорит изданию президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его словам, в Украине существуют лица, которые готовы платить военкоматам до $10 тыс. за отсрочку от мобилизации, а другие отдают значительные суммы средств мошенникам, которые якобы пытаются предоставить услуги по переводу военнообязанных мужчин через границу Украины. Нередко все они попадают в руки пограничников.

— Пора понять, что не все граждане решатся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам, — считает Воскобойник.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Целью этого органа будет улучшение коммуникации власти на всех уровнях с представителями бизнеса.

Источник : Фокус

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