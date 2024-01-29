Фиксируем много нарушений: Умеров рассказал о проверках в ТЦК

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в регионах Украины проходят системные незапланированные проверки органов Территориальных центров комплектации и социальной поддержки.

В результате выявлены многочисленные нарушения, а команда оборонного ведомства работает над тем, чтобы их устранить.

Об этом чиновник написал у себя на Facebook.

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— Также на минувшей неделе прошли незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Выявили непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся, — указал Умеров.

Он добавил, что Минобороны уже сменило поставщика продуктов питания некоторым воинским частям.

Напомним, накануне СБУ вручила подозрения пяти фигурантам в деле о попытке присвоения 1,5 млрд грн из бюджета, выделенных на закупку 100 тысяч боеприпасов для Сил обороны Украины.

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