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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Фіксуємо багато порушень: Умєров розповів про перевірки у ТЦК

Рустем Умєров
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що у регіонах України проходять системні незаплановані перевірки органів Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Внаслідок цього виявлено численні порушення, а команда оборонного відомства працює над тим, щоб їх усунути.

Про це урядовець написав у себе на Facebook.

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— Також минулого тижня відбулися незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах. Виявили непоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось., – зазначив Умєров.

Він додав, що Міноборони вже змінило постачальника харчових продуктів на деякі військові частини.

Нагадаємо, напередодні СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам у справі про спробу присвоєння 1,5 млрд грн з бюджету, виділених на закупівлю 100 тисяч боєприпасів для Сил оборони України.

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Рустем Умєров

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Міноборони України, Мобілізація, перевірка, Рустем Умєров, ТЦК
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