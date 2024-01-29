Фіксуємо багато порушень: Умєров розповів про перевірки у ТЦК
Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що у регіонах України проходять системні незаплановані перевірки органів Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.
Внаслідок цього виявлено численні порушення, а команда оборонного відомства працює над тим, щоб їх усунути.
Про це урядовець написав у себе на Facebook.
— Також минулого тижня відбулися незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах. Виявили непоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось., – зазначив Умєров.
Він додав, що Міноборони вже змінило постачальника харчових продуктів на деякі військові частини.
Нагадаємо, напередодні СБУ вручила підозри п’ятьом фігурантам у справі про спробу присвоєння 1,5 млрд грн з бюджету, виділених на закупівлю 100 тисяч боєприпасів для Сил оборони України.