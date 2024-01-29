Работа не останавливается. ВСУ круглосуточно возводят линии обороны — Фитьо

Украинские защитники ежедневно возводят линии обороны на фронте. У военных есть позиции, которые сдержат оккупантов “в случае чего”.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.

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— Целый комплекс инженерных сооружений, которые возводятся ежедневно вокруг всех ключевых точек, которые определило командование. Работа продолжается, не останавливается, она ведется и на северных границах, — сказал Фитьо.

По словам спикера, у ВСУ есть позиции, которые будут сдерживать россиян “в случае чего”.

Фитьо также опроверг информацию о захвате села Табаевка Харьковской области. По его словам, это очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.

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