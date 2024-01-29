Работа не останавливается. ВСУ круглосуточно возводят линии обороны — Фитьо
Украинские защитники ежедневно возводят линии обороны на фронте. У военных есть позиции, которые сдержат оккупантов “в случае чего”.
Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.
Он отметил, что речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.
— Целый комплекс инженерных сооружений, которые возводятся ежедневно вокруг всех ключевых точек, которые определило командование. Работа продолжается, не останавливается, она ведется и на северных границах, — сказал Фитьо.
По словам спикера, у ВСУ есть позиции, которые будут сдерживать россиян “в случае чего”.
Фитьо также опроверг информацию о захвате села Табаевка Харьковской области. По его словам, это очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.