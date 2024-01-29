Робота не зупиняється. ЗСУ цілодобово зводять лінії оборони – Фітьо
Українські захисники щоденно зводять лінії оборони на фронті. Військові мають позиції, які стримають окупантів “у разі чого”.
Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону Єдині новини.
Він зазначив, що йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.
– Цілий комплекс інженерних споруд, які зводяться щоденно довкола всіх ключових точок, що визначило командування. Робота триває, не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах, – сказав Фітьо.
За словами речника, у ЗСУ є позиції, які стримуватимуть росіян “у разі чого”.
Фітьо також спростував інформацію про захоплення села Табаївка Харківської області. За його словами, це чергова дезінформація з боку російської пропаганди.