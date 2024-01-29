Робота не зупиняється. ЗСУ цілодобово зводять лінії оборони – Фітьо

Українські захисники щоденно зводять лінії оборони на фронті. Військові мають позиції, які стримають окупантів “у разі чого”.

Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

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– Цілий комплекс інженерних споруд, які зводяться щоденно довкола всіх ключових точок, що визначило командування. Робота триває, не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах, – сказав Фітьо.

За словами речника, у ЗСУ є позиції, які стримуватимуть росіян “у разі чого”.

Фітьо також спростував інформацію про захоплення села Табаївка Харківської області. За його словами, це чергова дезінформація з боку російської пропаганди.

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