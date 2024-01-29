В Ужгороде стартовала встреча Кулебы и Ермака с главой МИД Венгрии: что известно

В Ужгороде началась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщил Ермак в Telegram.

— Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы, — написал он.

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В свою очередь Сийярто заявил, что “день будет долгий”.

— Надо сделать все, чтобы венгерская община на Прикарпатье вернула свои прежние права, — добавил он.

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что ключевыми темами во время визита Сийярто в Ужгород станут организация встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

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