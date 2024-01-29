В Ужгороді стартувала зустріч Кулеби та Єрмака з главою МЗС Угорщини: що відомо
В Ужгороді розпочалась зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
Про це повідомив Єрмак у Telegram.
– Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові, – написав він.
У свою чергу Сійярто заявив, що “день буде довгий”.
– Треба зробити все, щоб угорська громада на Прикарпатті повернула свої колишні права, – додав він.
Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що ключовими темами під час візиту Сійярто до Ужгорода стануть організація зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин.