В Ужгороді стартувала зустріч Кулеби та Єрмака з главою МЗС Угорщини: що відомо

В Ужгороді розпочалась зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це повідомив Єрмак у Telegram.

– Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові, – написав він.

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У свою чергу Сійярто заявив, що “день буде довгий”.

– Треба зробити все, щоб угорська громада на Прикарпатті повернула свої колишні права, – додав він.

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що ключовими темами під час візиту Сійярто до Ужгорода стануть організація зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин.

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