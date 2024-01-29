Зеленский хочет, чтобы выплаты нашим беженцам в Европе проходили через бюджет Украины

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы финансовая помощь украинским беженцам предоставлялась в бюджет Украины, а правительство потом само будет распределять деньги между этими людьми.

Об этом глава государства подчеркнул в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, такая процедура передачи денег поддерживала бы украинскую экономику.

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Журналистка телеканала отметила, что только Германия приняла около 200 тыс. мужчин призывного возраста, и спросила, не следует ли немецкому правительству начать сокращать социальную помощь таким мужчинам, а сэкономленные деньги передать Украине.

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за помощь для наших беженцев.

— Есть такой момент, например, какой-то человек выехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев и передавала деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек, — заявил президент.

Глава государства отметил, что когда украинцы бежали от войны, то вывозили с собой деньги в Европу. А потом Европа начала поддерживать украинцев у себя, и все деньги, которые шли на эту поддержку, оставались за границей — в экономике того или иного государства.

— В конце концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов. Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег, — пояснил Владимир Зеленский.

Он отметил, решение, поддерживать ли наших людей — это решение самой Германии.

На видео с 17:45

Президент также добавил, что благодарен тем украинцам, которые возвращаются домой, здесь работают, платят налоги, поддерживают экономику и помогают нашим Вооруженным силам.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Относительно возможного возвращения украинских мужчин, подлежащих мобилизации, то Владимир Зеленский отметил, что здесь надо действовать согласно закону.

— Не может (канцлер Германии — Ред.) Олаф Шольц кого-то брать и возвращать или выталкивать. Даже в отношении нарушителей мы должны действовать по закону, — сказал глава государства.

Ранее государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Мур заявила, что ЕС рассматривает возможность продления соцвыплат украинцам после марта 2025 года.

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