Зеленський хоче, щоб виплати нашим біженцям у Європі проходили через бюджет України

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб фінансова допомога українським біженцям надавалася в бюджет України, а уряд потім сам розподілятиме гроші між цими людьми.

Про це очільник держави наголосив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, така процедура передавання грошей підтримувала б українську економіку.

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Журналістка телеканалу зауважила, що лише Німеччина прийняла близько 200 тис. чоловіків призовного віку, і запитала, чи не слід німецькому уряду почати скорочувати соціальну допомогу таким чоловікам, а зекономлені гроші передати Україні.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за допомогу для наших біженців.

− Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала, перебуває за кордоном та отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців і передавала гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші залежно від того, де перебуває ця людина, – заявив президент.

Глава держави зауважив, що коли українці тікали від війни, то вивозили із собою гроші до Європи. А потім Європа почала підтримувати українців у себе, і всі гроші, які йшли на цю підтримку, залишались за кордоном — в економіці тієї чи іншої держави.

– Врешті-решт гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань. Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей, − пояснив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що рішення, чи підтримувати наших людей – це рішення самої Німеччини.

На відео з 17:45

Президент також додав, що вдячний тим українцям, які повертаються додому, тут працюють, платять податки, підтримують економіку та допомагають нашим Збройним силам.

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Щодо можливого повернення українських чоловіків, які підлягають мобілізації, то Володимир Зеленський зауважив, що тут треба діяти згідно з законом.

– Не може (канцлер Німеччини − Ред.) Олаф Шольц когось брати і повертати чи виштовхувати. Навіть стосовно порушників ми повинні діяти згідно з законом, – сказав глава держави.

Раніше державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур заявила, що ЄС розглядає можливість продовження соцвиплат українцям після березня 2025 року.

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