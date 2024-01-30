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Юлия Захарченко, редактор ленты

Самое активное направление — Сумская область: куда чаще всего пытаются зайти российские ДРГ

прикордонники ДПСУ
Фото: Госпогранслужба

В Сумской области увеличилось количество попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Сейчас это направление считают самым активным, которое используют вражеские ДРГ.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии журналистам.

Где больше всего российских ДРГ

— За последнее время наиболее активное направление, которое они используют — это Сумская область, — объяснил представитель Госпогранслужбы.

В то же время остается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Меньше всего ДРГ фиксируют в Черниговской области, однако в прошлом году, особенно в начале, это направление было самым активным.

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По словам представителя Госпогранслужбы, сейчас трудно объяснить, почему российские ДРГ изменили направление. Однако Андрей Демченко обратил внимание, что опасность остается и никуда не исчезает.

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Источник: Линия фронта

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Андрій Демченко, Война в Украине, Госпогранслужба, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область
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