Найактивніший напрямок – Сумська область: куди найчастіше намагаються зайти російські ДРГ

У Сумській області збільшилася кількість спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп. Зараз цей напрямок вважають найактивнішим, який використовують ворожі ДРГ.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі журналістам.

Де найбільше російських ДРГ

– За останній час найбільш активний напрямок, який вони використовують – це Сумщина, – пояснив речник Держприкордонслужби.

Водночас залишається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Харківській області. Найменше ДРГ фіксують у Чернігівській області, однак минулого року, особливо на початку, цей напрямок був найактивнішим.

Зараз дивляться

За словами речника Держприкордонслужби, зараз важко пояснити, чому російські ДРГ змінили напрямок. Проте Андрій Демченко звернув увагу, що небезпека залишається та нікуди не зникає.

Джерело: Лінія фронту

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