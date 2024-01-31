Неявка в ТЦК по повестке в течение 10 дней: какие ограничения предусмотрены законопроектом 10449
В Украине могут ввести ограничения на граждан, которые в течение 10 дней со дня вручения повестки не явились в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом говорится в новом законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке
Согласно новому законопроекту о мобилизации, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин за пределами страны), то на него будут накладывать ряд ограничений.
Какие ограничения за неявку в ТЦК — законопроект 10449
- ограничение в праве на выезд за пределы Украины;
- ограничение в праве управления транспортным средством;
- наложение ареста на средства и другие ценности, в банках и других депозитарных учреждениях.
В то же время определяется перечень веских причин, которые могут оправдать неявку в ТЦК в указанные в повестке сроки.
Веские причины для неявки в ТЦК
- препятствие стихийного характера;
- болезнь призывника;
- действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.
Согласно непринятому законопроекту №10449, о причинах неприбытия в территориальный центр комплектования надо сообщить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.