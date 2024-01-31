Неявка в ТЦК по повестке в течение 10 дней: какие ограничения предусмотрены законопроектом 10449

В Украине могут ввести ограничения на граждан, которые в течение 10 дней со дня вручения повестки не явились в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в новом законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке

Согласно новому законопроекту о мобилизации, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин за пределами страны), то на него будут накладывать ряд ограничений.

Сейчас смотрят

Какие ограничения за неявку в ТЦК — законопроект 10449

ограничение в праве на выезд за пределы Украины;

ограничение в праве управления транспортным средством;

наложение ареста на средства и другие ценности, в банках и других депозитарных учреждениях.

В то же время определяется перечень веских причин, которые могут оправдать неявку в ТЦК в указанные в повестке сроки.

Веские причины для неявки в ТЦК

препятствие стихийного характера;

болезнь призывника;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

Согласно непринятому законопроекту №10449, о причинах неприбытия в территориальный центр комплектования надо сообщить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Источник : Верховная Рада

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.