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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Неявка в ТЦК по повестке в течение 10 дней: какие ограничения предусмотрены законопроектом 10449

Неявка в ТЦК по повестке в течение 10 дней: какие ограничения предусмотрены законопроектом 10449
Фото: Факти ICTV

В Украине могут ввести ограничения на граждан, которые в течение 10 дней со дня вручения повестки не явились в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в новом законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке

Согласно новому законопроекту о мобилизации, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин за пределами страны), то на него будут накладывать ряд ограничений.

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Какие ограничения за неявку в ТЦК — законопроект 10449

  • ограничение в праве на выезд за пределы Украины;
  • ограничение в праве управления транспортным средством;
  • наложение ареста на средства и другие ценности, в банках и других депозитарных учреждениях.

В то же время определяется перечень веских причин, которые могут оправдать неявку в ТЦК в указанные в повестке сроки.

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Веские причины для неявки в ТЦК

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь призывника;
  • действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанные пункт и срок;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

Согласно непринятому законопроекту №10449, о причинах неприбытия в территориальный центр комплектования надо сообщить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

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Источник: Верховная Рада
Война в Украине, громадяни, Законопроект, Мобилизация, ТЦК, Українці
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