Неявка до ТЦК за повісткою протягом 10 днів: які обмеження передбачено законопроєктом 10449

В Україні можуть запровадити обмеження на громадян, які протягом 10 днів з дня вручення повістки не з’явилися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це йдеться в новому законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Що буде, якщо не прийти в ТЦК за повісткою

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав обов’язку або не з’явився до ТЦК (чи закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за межами країни), то на нього накладатимуть низку обмежень.

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Які обмеження за неявку до ТЦК – законопроєкт 10449

обмеження в праві на виїзд за межі України;

обмеження в праві керування транспортним засобом;

накладення арешту на кошти та інші цінності, у банках та інших депозитарних установах.

Водночас визначається перелік вагомих причин, які можуть виправдати неявку до ТЦК у зазначені в повістці терміни.

Вагомі причини для неявки в ТЦК

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили можливості прибути в зазначені пункт і термін;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Згідно з неухваленим законопроєктом №10449, про причини неприбуття до територіального центру комплектування треба повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної в повістці.

Джерело : Верховна Рада

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