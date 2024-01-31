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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Неявка до ТЦК за повісткою протягом 10 днів: які обмеження передбачено законопроєктом 10449

Неявка до ТЦК за повісткою протягом 10 днів: які обмеження передбачено законопроєктом 10449
Фото: Факти ICTV

В Україні можуть запровадити обмеження на громадян, які протягом 10 днів з дня вручення повістки не з’явилися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це йдеться в новому законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Що буде, якщо не прийти в ТЦК за повісткою

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав обов’язку або не з’явився до ТЦК (чи закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за межами країни), то на нього накладатимуть низку обмежень.

Зараз дивляться

Які обмеження за неявку до ТЦК – законопроєкт 10449

  • обмеження в праві на виїзд за межі України;
  • обмеження в праві керування транспортним засобом;
  • накладення арешту на кошти та інші цінності, у банках та інших депозитарних установах.

Водночас визначається перелік вагомих причин, які можуть виправдати неявку до ТЦК у зазначені в повістці терміни.

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Вагомі причини для неявки в ТЦК

  • перешкода стихійного характеру;
  • хвороба призовника;
  • дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили можливості прибути в зазначені пункт і термін;
  • смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Згідно з неухваленим законопроєктом №10449, про причини неприбуття до територіального центру комплектування треба повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної в повістці.

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Неявка до ТЦК за повісткою протягом 10 днів: які обмеження передбачено законопроєктом 10449

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, громадяни, Законопроект, Мобілізація, ТЦК, Українці
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