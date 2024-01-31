Основания для приобретения и потери гражданства Украины — список

В действующем законодательстве предусмотрены основания для приобретения и утраты гражданства Украины.

Отношения гражданства регулируются действующим законом Украины О гражданстве № 2235-III от 18 января 2001 года, международными договорами и подзаконными актами.

Основания для приобретения гражданства Украины

по рождению;

по территориальному происхождению;

вследствие принятия в гражданство;

вследствие восстановления в гражданстве;

вследствие усыновления;

вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа, приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя;

вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;

из-за пребывания в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;

вследствие признания отцовства или материнства, установления факта отцовства или материнства;

по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Что указано в Конституции Украины

Представители права отмечают, что следует говорить не о лишении, а о потере лицом гражданства Украины. Между этими терминами есть значительная разница. Нужно обратить внимание на три аксиомы, указанные в Конституции Украины. Среди них:

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существование единого гражданства в Украине (по крайней мере пока не принят другой законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства);

гражданин Украины не может быть лишен гражданства, однако не может ограничиваться право изменить гражданство;

основания приобретения и прекращения гражданства определяются исключительно на уровне закона.

Когда прекращается гражданство Украины

добровольное приобретение гражданства другого государства;

когда в свое время лицо получило гражданство Украины путем обмана (например, представление фальшивых или ложных документов);

добровольное поступление на военную службу другого государства.

В то же время принудительное приобретение украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях, гражданства России не признается Украиной. Это не считается основанием для потери украинского гражданства.

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