Юлия Захарченко, редактор ленты
Основания для приобретения и потери гражданства Украины — список
В действующем законодательстве предусмотрены основания для приобретения и утраты гражданства Украины.
Отношения гражданства регулируются действующим законом Украины О гражданстве № 2235-III от 18 января 2001 года, международными договорами и подзаконными актами.
- Основания для приобретения гражданства Украины
- Что указано в Конституции Украины
- Когда прекращается гражданство Украины
Основания для приобретения гражданства Украины
- по рождению;
- по территориальному происхождению;
- вследствие принятия в гражданство;
- вследствие восстановления в гражданстве;
- вследствие усыновления;
- вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа, приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя;
- вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;
- из-за пребывания в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;
- вследствие признания отцовства или материнства, установления факта отцовства или материнства;
- по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.
Что указано в Конституции Украины
Представители права отмечают, что следует говорить не о лишении, а о потере лицом гражданства Украины. Между этими терминами есть значительная разница. Нужно обратить внимание на три аксиомы, указанные в Конституции Украины. Среди них:
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- существование единого гражданства в Украине (по крайней мере пока не принят другой законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства);
- гражданин Украины не может быть лишен гражданства, однако не может ограничиваться право изменить гражданство;
- основания приобретения и прекращения гражданства определяются исключительно на уровне закона.
Когда прекращается гражданство Украины
- добровольное приобретение гражданства другого государства;
- когда в свое время лицо получило гражданство Украины путем обмана (например, представление фальшивых или ложных документов);
- добровольное поступление на военную службу другого государства.
В то же время принудительное приобретение украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях, гражданства России не признается Украиной. Это не считается основанием для потери украинского гражданства.
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